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İzmir'de kavga esnasında tabancayla yaralama olayı

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İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşanan kavga sırasında çocuk bir kişiyi tabancayla yaraladı. Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde kavga esnasında iki kişiyi tabancayla yaralayan çocuk, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, Refik Şevket İnce Mahallesi'nde iki grup arasında kavga çıktığı ihbarı üzerine olay yerine gitti. Yapılan incelemede, tabancayla yaralandıkları belirlenen iki yaralı ile görüşen ekipler, olayın şüphelisinin H.K. adlı bir çocuk olduğunu öğrendi. Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis, olaydan kısa bir zaman sonra H.K.'yi 2130 sokakta yakalayarak gözaltına aldı.

Suç aleti tabancayla birlikte gözaltına alınan ve yaşının 18'den küçük olduğu belirlenen şüpheli, işlemleri için Bayraklı Çocuk Büro Amirliğine teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çocuk kavga İzmir Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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