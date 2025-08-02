İzmir'de Kavga: 2 Yaralı, 1 Ağır

İzmir'de Kavga: 2 Yaralı, 1 Ağır
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Torbalı ilçesinde bir kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ağırken, şüpheli hızla yakalandı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir gurup arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken olayın şüphelisi kısa sürede polis ekiplerince yakalandı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Muratbey Mahallesi 3530 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Doğukan D. isimli şahıs, Mehmet K. ve Ozan S. ile henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Doğukan D., yanındaki bıçakla Mehmet K. ve Ozan S.'yi yaraladı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken Mehmet K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçan şüpheli Doğukan D., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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