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İzmir'de Kasten Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

İzmir'de Kasten Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
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Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'kasten öldürme' suçundan 25 yıl hapis cezası ile aranan M.F. isimli şahsı yakalayarak adli makamlara teslim etti.

İzmir'de "Kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, dün şüphe üzerine durdurduğu M.F. (48) isimli şahsın yapılan sorgusunda "Kasten Öldürme" suçundan toplamda 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arandığını tespit etti. Çorum'da işlenen cinayetin zanlısı olarak gözaltına alınan M.F., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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