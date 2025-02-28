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İzmir'de Kasten Adam Öldürme Zanlısı Ormanlık Alanda Yakalandı

İzmir'de Kasten Adam Öldürme Zanlısı Ormanlık Alanda Yakalandı
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İzmir'de kasten adam öldürme suçundan aranan S.G., Menemen ilçesindeki ormanlık alanda jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Operasyonda aynı zamanda 51 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Zanlı, 24 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranıyordu.

İzmir'de kasten adam öldürme dahil bir çok suçtan aranan ve Menemen ilçesinde ormanlık alanda saklandığı belirlenen zanlı, jandarma ekipleri tarafından nefes kesen operasyonla yakalandı. Saklandığı alanda uyuşturucu maddeler de bulundurduğu tespit edilen zanlı, cezaevine teslim edildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kasten adam öldürme dahil bir çok suçtan aranan S.G.'nin, Menemen ilçesi Asarlık Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ormanlık alanda saklandığını tespit etti. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Menemen İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Asayiş Komando Tabur Komutanlığı ekipleri, belirlenen noktaya giderek gerçekleştirilen operasyonla zanlıyı kıskıvrak yakaladı. Ormanlık alanda kendisine sığınak oluşturduğu görülen S.G.'nin bulunduğu çadırda, 51 adet uyuşturucu nitelikli hap da ele geçirildi.

24 yıl 3 ay hapisle aranıyordu

"Bir suçu gizlemek, delilleri ortadan kaldırma veya yakalanmamak amacıyla kasten adam öldürme, uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak, hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 24 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı öğrenilen S.G., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. S.G., jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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