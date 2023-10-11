İzmir'de kasten adam öldürme şüphelisi Artvin'de yakalandı

İzmir'de kasten adam öldürme suçundan aranan zanlı, Borçka ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Operasyonda, zanlının yanı sıra organizatör oldukları tespit edilen 2 kişi de gözaltına alındı.

İzmir'de kasten adam öldürme şüphesiyle aranan zanlı Artvin'in Borçka ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışı kaçma ya çalışırken yakalandı.

Borçka'daki Gürcistan sınır bölgesinden bir kişinin Gürcistan'a kaçmaya çalışacağı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sınır hattında operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon neticesinde sınırı geçmeye çalışan İ.A (24) isimli şüpheli ile organizatör oldukları tespit edilen Ö.D (32) ve İ.S (30) yakalanarak gözaltına alındı.

Organizatörlerin üzerinde yapılan aramada suçtan elde edildiği değerlendirilen 14 bin 60 Lira, 1070 Euro, 500 dolar, 150 Lari, 10 Dirhem para ile yabancı kimlik kartı geçirildi.

Sorgularının ardından zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ARTVİN