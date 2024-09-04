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İzmir'de Kasklı Motosiklet Hırsızları Yakalandı

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İzmir'in Karabağlar ve Konak ilçelerinde gerçekleştirilen 4 ayrı motosiklet hırsızlığı olayında, kask takan hırsızlar polis tarafından yakalandı.

İzmir'in Karabağlar ve Konak ilçelerinde, farklı zamanlarda 4 ayrı motosiklet hırsızlığı gerçekleştiren ve tanınmamak için kask takan hırsızlar, polis takibinden kaçamadı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, Karabağlar ve Konak ilçelerinde, aynı şüpheliler tarafından gerçekleştirilen 4 ayrı motosiklet hırsızlığı olayıyla ilgili çalışma yürüttü. Yapılan geniş çaplı araştırmalar sonucunda şahısların ortaklaşa hareket ettikleri, olay öncesi ve sonrasında tanınmamak amacıyla kask taktıkları ve hiç çıkarmadıkları anlaşıldı. Saatler süren kamera incelemeleri sonucu şüphelilerden birinin kaskını çıkardığı nokta belirlendi ve yürütülen takip sonucu şüphelilerin G.E., E.Y. ve D.G. oldukları tespit edildi. Şüpheliler polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanıp gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Güncel izmir

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