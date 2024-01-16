Üye Girişi
Haberler

İzmir'de Karısını Görüştürdüğü İçin Kuaförü Bıçaklayarak Öldürdü

Güncelleme:
Abone Ol

İzmir'in Buca ilçesinde, karısını başka erkeklerle görüştürdüğü iddiasıyla güzellik merkezi sahibi olan eşinin kuaförüyle tartışan adam, kuaförü bıçaklayarak öldürdü. Cinayet şüphelisi koca, olay yerinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir'in Buca ilçesinde, karısını başka erkeklerle görüştürdüğü iddiasıyla güzellik merkezi sahibi olan eşinin kuaförüyle tartışan adam, kuaförü bıçaklayarak öldürdü. Cinayet şüphelisi koca, olay yerinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay akşam saatlerinde ilçeye bağlı Vali Rahmi Bey Mahallesi Menderes Caddesi'nde bulunan bir güzellik merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.A. (45), karısı B.A.'nın sahibi olduğu güzellik merkezinde çalışan Sercan Çelik (34) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.A.'nın bıçak darbelerine maruz kalarak boynundan ve kalp bölgesinden yaralanan Çelik, can havliyle kaçmak isterken yere yığıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay sonrası iş yerinde bekleyen cinayet şüphelisi M.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Sercan Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet şüphelisi M.A., Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Çelik'in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Eşini başka erkeklerle görüştürdüğünü iddia etti

Öte yandan şüpheli M.A.'nın ilk ifadesinde, Sercan Çelik'in eşini başka erkeklerle görüştürdüğünü bu nedenle cinayeti işlediğini söylediği öne sürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İzmir Olay Güvenlik Adli Tıp İzmir Cinayet Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kediler üşür mü? Köpekler üşür mü? Evcil hayvanların vücut sıcaklığı nasıl kontrol edilir? Kar yağarken gök gürültüsü olur mu? Kar yağarken neden şimşek çakar? Seküler ne demek? Seküler nedir, ne anlama geliyor? TDK anlamı... İmsak vakti girince sabah namazı kılınır mı? Sabah namazı ne zaman kılınır? 16 Ocak 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 16 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 16 Ocak Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 16 Ocak İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 16 Ocak Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 16 Ocak 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 16 Ocak Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 16 Ocak 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 16 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 16 Ocak Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! Okullar ikinci dönem açılmayacak mı? Ara tatil sonrası okul yok mu 2024? 16 Ocak İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 16 Ocak Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title