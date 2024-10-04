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İzmir'de Kardeşini Öldüren Zanlı ile Uyuşturucu ve Hırsızlık Suçluları Yakalandı

İzmir'de Kardeşini Öldüren Zanlı ile Uyuşturucu ve Hırsızlık Suçluları Yakalandı
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İzmir'de gerçekleştirilen polis uygulamalarında, kardeşini öldürme, uyuşturucu ticareti ve hırsızlık suçlarından aranan üç zanlı yakalandı. Zanlılar, emniyet işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

İzmir'de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamalarda, kardeşini öldürme suçundan aranan zanlının yanı sıra uyuşturucu ticareti ve hırsızlık suçlarından aranan zanlılar yakalandı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ve Motosikletli Polis Timler (Yunuslar) Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik uygulamalar gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda, kardeşi kasten öldürme suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan E.U., uyuşturucu ticareti yapma suçundan 11 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan G.A. ve 12 yıl 2 ay 20 gün kesilmiş hapis cezası ile hırsızlık suçundan aranan R.B. kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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