İzmir'de karavan imalathanesinde yangın

İzmir Menemen'deki bir karavan imalathanesinde bulunan LPG'li aracın sebep olduğu yangında 2 kişi dumandan zehirlenirken, karavan imalathanesinde ve binada maddi hasar meydana geldi.

İzmir Menemen'deki bir karavan imalathanesinde bulunan LPG'li aracın sebep olduğu yangında 2 kişi dumandan zehirlenirken, karavan imalathanesinde ve binada maddi hasar meydana geldi.

Olay, Menemen ilçesi Ulukent mevkiinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, karavan imalathanesi olan işletmede bulunan LPG'li bir araçta gaz sıkışmasından dolayı patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çok sayıda yanıcı madde bulunan işletmede, yangın kısa sürede büyüdü. İş merkezinden alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Alevlerin iş yerini tamamen sardığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından binaya ve bitişikteki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. Olay yerinde yangına müdahale etmek isteyen iki kişi ise yangından etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - İZMİR