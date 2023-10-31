İzmir'in Bayraklı ilçesinde kar maskeleriyle girdikleri kuyumcudan yaklaşık 3 milyon değerinde ziynet eşyası çalıp otomobille kaçmaya çalışan 4 şüpheli polis tarafından yakalandı.

İzmir'de Kar Maskeli Soygun: 3 Milyon Değerinde Ziynet Eşyası Çalındı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde kar maskeleriyle girdikleri kuyumcudan yaklaşık 3 milyon değerinde ziynet eşyası çalıp otomobille kaçmaya çalışan 4 şüpheli polis tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, sabah erken saatlerde kar maskeli şahısların kuyumcuya girdikleri bilgisi üzerine bölgeye Asayiş Şube ve Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Ekipler şüphelilerin kaçabileceği güzergahlarda da tedbir aldı.

"Dur" ihtarına rağmen kaçan şüphelilerin bulunduğu otomobil Gümüşpala Mahallesi'nde kovalamacayla yakalandı.

Otomobildeki A.E, U.A, S.E. ve C.K. gözaltına alındı.

Plakası sahte olan araçta yaklaşık 3 milyon değerinde ziynet eşyası, 2 ruhsatsız tabanca, 18 fişek ve soygun esnasında kullanılan kar maskeleri ele geçirildi.

Öte yandan, incelemede A.E'nin 18 yıl 1 ay 22 gün, U.A'nın ise 25 yıl 4 ay 30 gün hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Zanlıların Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Soygun anı güvenlik kamerasında

Şüphelilerin soygun anı ve otomobille kaçmaya çalıştıkları anlar çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kayıtlarda, kar maskeleriyle kuyumcuya gelen 4 şüphelinin ziynet eşyalarını bir poşete doldurdukları, otomobille kaçmaya çalışırken polislerle karşılaştıkları ve kaçmaya çalışırken de yakalandıkları görülüyor.