İzmir'de Kar Maskeli Kuyumcu Soygunu: 4 Zanlı Tutuklandı
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde kar maskeleriyle girdikleri kuyumcudan yaklaşık 3 milyon değerinde ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
İzmir'in Bayraklı ilçesinde kar maskeleriyle girdikleri kuyumcudan yaklaşık 3 milyon değerinde ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, 31 Ekim'de Gümüşpala Mahallesi'nde kovalamaca sonucu yakalanan A.E, U.A, S.E. ve C.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Şüphelilerin kullandığı otomobilde ele geçirilen 3 milyon değerindeki ziynet eşyası iş yeri sahibine teslim edildi.
Olay
Bayraklı'daki bir kuyumcuya giren kar maskeli 4 kişi, 3 milyon değerinde ziynet eşyası çalıp kaçmaya çalışırken polislerin kovalamacası sonucu yakalanmıştı.
Şüphelilerin kullandığı sahte plakalı araçta, 3 milyon değerinde ziynet eşyası, 2 ruhsatsız tabanca, 18 fişek ve soygun esnasında kullanılan kar maskeleri ele geçirilmişti.