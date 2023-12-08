İzmir'de Kapkaççı Yakalandı

İzmir'in Konak ilçesinde bir kadının çantasını alıp kaçan kapkaççı, polis ekiplerinin 28 ayrı güvenlik kamerası ile iz sürüp kimliğinin belirlenmesi ile kıskıvrak yakalandı. Çalınan çanta ve içerisindeki malzemeler kadına teslim edilirken, adliyeye sevk edilen kapkaççı tutuklandı.

İzmir'in Konak ilçesinde bir kadının çantasını alıp kaçan kapkaççı, polis ekiplerinin 28 ayrı güvenlik kamerası ile iz sürüp kimliğinin belirlenmesi ile kıskıvrak yakalandı. Çalınan çanta ve içerisindeki malzemeler kadına teslim edilirken, adliyeye sevk edilen kapkaççı tutuklandı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde Alsancak bölgesinde O.D. adlı bir kadının yürürken arkasından gelen bir şahsın omuzundaki çantasını çekip almak suretiyle meydana gelen kapkaç olayı ile ilgili çalışma başlattı. Şüphelinin olay yerine geliş ve kaçış istikametlerinden elde edilen 28 ayrı güvenlik kamerasını 42 saat izleyen polis, şüphelinin T.B. (23) olduğunu tespit etti. Adresi belirlenen şüpheli, çaldığı malzemelerle birlikte kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Çanta ve içerisindeki malzemeler O.D.'ye teslim edilirken, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli T.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İZMİR