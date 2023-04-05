- İzmir'de kamyonla tır çarpıştı: 1 ölü

İZMİR - İzmir'in Menemen ilçesinde kamyonla ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Maltepe-Seyrek karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Seyrek'ten Menemen yönüne seyir haline bulunan Ö.Ç. idaresindeki 35 MPK 54 plakalı 50 NC Fiat marka kamyon, karşı yönde gelen Oktay Dinçer yönetimindeki 35 LL 961 plaka sayılı tırla çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları ile tırdan çıkartılan Oktay Dincer'in cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kaza ile ilgili kamyon sürücüsü Ö.Ç. gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.