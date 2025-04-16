İzmir'de Kamyonete Çarpan Otomobil Hurdaya Döndü

İzmir'de kamyonete arkadan çarpan otomobil hurdaya dönerken, kazada araç sürücüsü ile yanındaki kişi sağ olarak kurtuldu.

Kaza, sabah saatlerinde çevreyolu Bornova mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir otomobil, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkarak zincir bir markete ait kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil kullanılmaz hale gelirken, yolcu koltuğunda bulunan bir kişi araç içerisinde sıkıştı. Kazanın şokunu atlatan sürücü, sıkışan arkadaşını yoldaki diğer sürücülerin de yardımıyla araçtan çıkardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılırken, polis ekipleri ise kapanan yolu kontrollü bir şekilde trafiğe açtı. - İZMİR