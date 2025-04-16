25 bin öğretmen atama takvimi belli oldu

Binlerce öğretmenin beklediği takvim belli oldu
İmamoğlu: Bahçeli'nin çağrısını önemli buluyorum

Bahçeli'nin çağrısına İmamoğlu'ndan sürpriz yanıt
Sırrı Süreyya Önder'i ameliyat eden doktor: Şikayetini söyleyip yere yığıldı

Sırrı Süreyya Önder'i ameliyat eden doktorlardan yeni açıklama
Sırrı Süreyya Önder'i ameliyat eden doktor: Şikayetini söyleyip yere yığıldı

Sırrı Süreyya Önder'i ameliyat eden doktorlardan yeni açıklama

İzmir'de Kamyonete Çarpan Otomobil Hurdaya Döndü

İzmir'de Kamyonete Çarpan Otomobil Hurdaya Döndü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de, kontrolü kaybeden bir otomobil, kamyonete arkadan çarparak hurdaya döndü. Sürücü ve yanındaki kişi kazadan sağ olarak kurtuldu.

İzmir'de kamyonete arkadan çarpan otomobil hurdaya dönerken, kazada araç sürücüsü ile yanındaki kişi sağ olarak kurtuldu.

Kaza, sabah saatlerinde çevreyolu Bornova mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir otomobil, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkarak zincir bir markete ait kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil kullanılmaz hale gelirken, yolcu koltuğunda bulunan bir kişi araç içerisinde sıkıştı. Kazanın şokunu atlatan sürücü, sıkışan arkadaşını yoldaki diğer sürücülerin de yardımıyla araçtan çıkardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılırken, polis ekipleri ise kapanan yolu kontrollü bir şekilde trafiğe açtı. - İZMİR

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.