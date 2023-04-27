İzmir'de kahvehanedeki cinayete 4 tutuklama

İzmir'in Bayraklı ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1'i ağır 5 kişinin de yaralandığı silahlı kahvehane baskınıyla ilgili gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü tutuklandı.

Olay, 22 Nisan Cumartesi akşamı saat 22.30 sıralarında Gümüşpala Mahallesi 7020 Sokakta bulunan bir kahvehanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D.Ç. (20) adlı bir kişi, aralarında husumet olduğu belirlenen kişilerin vakit geçirdiği kahvehaneye bir otomobille gelerek etrafa yaylım ateşi açtı. Tabancadan çıkan mermilerle kalbinden vurulan Mustafa Er (29), göğsünden vurulan A.A. (44) ile ayak ve bacak kısmından vurulan İ.Y. (30), M.Y. (21), E.A. (31) ve Y.Y. (29) yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, sağlık ekipleri tarafından yaralı 6 kişi ambulansla hastanelere sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Mustafa Er, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 36 adet suç kaydı olduğu öğrenilen Mustafa Er'in cenazesi yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yurt dışına kaçmak istemişler

Yaralılardan A.A.'nın hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken, şahısların arasındaki husumetin geçmişe dayandığı, geçen hafta M.D.Ç. isimli şüphelinin karşı grup tarafından darp edildiği ve olayı da bu yüzden tasarlayarak gerçekleştirdiği öğrenildi. Olayın ardından tespit edilen şüphelilerin Selçuk ilçesine kaçtığı ve Kuşadası ilçesinde irtibat kurduğu organizatörler aracılığıyla da yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalıştığı belirlendi.

8 zanlı gözaltına alındı

Şahısların saklandıkları adrese yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda; M.D.Ç. ve C.K., ile birlikte şüphelilere yardım ve yataklık eden 6 kişi olmak üzere toplam 8 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca adreste yapılan aramalarda; 4 tabanca, 31 adet fişek ve 1 adet kasatura ele geçirildi.

5 şüpheli adliyeye sevk edildi

İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gözaltına alınan ve işlemleri tamamlanan şüphelilerden 5'i adliyeye sevk edildi. Ayrıca, meydana gelen olayın şüphelilerinden C.K.'nin kardeşine ait aracın dün gece ikametinin önünde kurşunlandığı öğrenilirken konu hakkında yapılan çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştiren R.Ç.B. ve O.D. isimli şüphelilerin de olayda kullandıkları silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

4 tutuklama

Öte yandan, adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.D.Ç., C.K., Ş.A. ve O.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken C.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR