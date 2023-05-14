İzmir'de kahvehanede silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Bergama ilçesinde kahvehanede oyun oynayan şahıs husumetlisinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybederken, olayda 1 kişi de ağır yaralandı.

Olay, dün Bergama ilçesi Sağancı Mahallesi'nde bulunan köy kahvehanesinde meydana geldi. İddiaya göre, Gökhan Tutar (45), S.S. ve diğer arkadaşları ile birlikte kahvehanede oyun oynarken husumetlisi A.S.'nin silahlı saldırısına uğradı. Kahvehanede bulunan vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri pompalı tüfekle vurulan Gökhan Tutar'ın hayatını kaybettiğini, S.S.'nin ise ağır yaralandığını belirledi. S.S., ambulansla Necla Mithat Öztüre Bergama Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 3 çocuk babası Tutar'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, meydana gelen olayla ilgili görgü tanıkları ve köy sakinlerinin ifadelerine başvurdu. Ekipler, kaçan şüpheli A.S.'yi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - İZMİR