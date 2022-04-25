İzmir'de kağıt depolama alanında çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor - Haberler

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İzmir'de kağıt depolama alanında çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İzmir'de kağıt depolama alanında çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor İzmir'in Tire ilçesinde bulunan bir kağıt fabrikasının hurda kağıt depolama alanında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İZMİR (İHA) - İzmir'de kağıt depolama alanında çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor

İZMİR - İzmir'in Tire ilçesinde bulunan bir kağıt fabrikasının hurda kağıt depolama alanında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yangın saat 19.30 sıralarında, TOKİ Mahallesi'nde bulunan bir kağıt fabrikasının hurda kağıt depolama alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, AKS 110 ekipleri ve dumandan etkilenenler için sağlık ekipleri sevk edildi. Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran itfaiye araçlarına su takviyesi için 2 adet tanker gönderdi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye, Yangın, İzmir, 3. Sayfa, Haberler

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