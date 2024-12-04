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İzmir'de Kadına Ateş Açan Zanlı, Polislere de Ateş Etti

İzmir'de Kadına Ateş Açan Zanlı, Polislere de Ateş Etti
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İzmir'de birlikte yaşadığı kadını tabancayla yaralayan zanlı, polislere çatıdan ateş açtı. 44 yıl hapis cezasıyla arandığı öğrenilen T.H., yakalanarak tutuklandı.

İzmir'de birlikte yaşadığı kadını tabancayla 4 el ateş ederek yaralayan zanlı, kendisini yakalamaya çalışan polislere çatıdan ateş açtı. Başarılı çalışmayla yakalanan zanlının 44 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla da arandığı öğrenildi.

Olay 14 Kasım günü Konak ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 35 yaşındaki T.H., birlikte yaşadığı 24 yaşındaki A.S. adlı kadını tabancayla 4 el ateş ederek ağır yaraladı. Olayın ardından, İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, T.H.'nin saklandığı adrese operasyon düzenledi. Polis ekiplerinin saklandığı binanın etrafında güvenlik önlemlerini aldığını gören zanlı, bulunduğu binanın çatısından diğer binalara geçip polislere ateş açtı. Bir süre direnen T.H., en sonunda saklandığı binanın çatısında elinde bir adet ruhsatsız tabancayla yakalandı.

44 yıl hapis cezası varmış

Öte yandan zanlıya yapılan sorguda hırsızlık suçundan 44 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı öğrenildi. Ateşli kasten öldürmeye teşebbüs, görevli memura mukavemet ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hastanede tedavisi süren A.S.'nin durumunun ağır öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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