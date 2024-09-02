İzmir'de Kadın Otobüs Sürücüsüne Saldırı

İzmir'de bir kadın otobüs sürücüsü, durağa yanaştığı esnada önünü kesen minibüs şoförünün saldırısına uğradı. O anlar otobüs kamerasına yansıdı.

Olay, dün 18.00 sıralarında Narlıdere ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elektrik Su, Havagazı, Otobüs ve Troleybüs Umum Müdürlüğü (ESHOT) bünyesinde şoför olarak görev yapan Esra Ş., 7 numaralı otobüs ile Sahilevleri - Üçkuyular İskele hattında bulunan Kantar Durağ'ına yanaştı. O sırada sol şeritten ilerleyen 35 M 9234 plakalı minibüs, Esra Ş.'nin kullandığı otobüsün önünü kesti. Aracından inerek otobüsün yanına gelen minibüs şoförü, kadın sürücüye hem hakaret etti hem de camdan yumruk atarak saldırdı. Daha sonra ise minibüse binip olay yerinden uzaklaştı.

Minibüs şoförü tutuklandı

Olayın ardından Esra Ş., kendisine saldırıda bulunan minibüs şoföründen şikayetçi oldu. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen minibüs şoförü tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR