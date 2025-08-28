İzmir'de Kaçakçılıkla Mücadele Operasyonu: Çok Sayıda Ürün Ele Geçirildi

Güncelleme:
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde düzenlenen baskınlar sonucunda 28 bin 800 adet bandrolsüz boş makaron, 20 bin 620 adet doldurulmuş sigara ve bir tütün sarım makinesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında dört şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

İki farklı adrese eş zamanlı düzenlenen baskınlarda, 28 bin 800 adet bandrolsüz boş makaron, 20 bin 620 adet doldurulmuş sigara ile 1 adet tütün sarım makinesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında M.Y. (46), S.Ö. (50), A.T. (20) ve Y.Ç. (31) isimli 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
