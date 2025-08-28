İzmir'de Kaçakçılıkla Mücadele Operasyonu: Çok Sayıda Ürün Ele Geçirildi

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

İki farklı adrese eş zamanlı düzenlenen baskınlarda, 28 bin 800 adet bandrolsüz boş makaron, 20 bin 620 adet doldurulmuş sigara ile 1 adet tütün sarım makinesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında M.Y. (46), S.Ö. (50), A.T. (20) ve Y.Ç. (31) isimli 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - İZMİR