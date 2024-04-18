İzmir'de Kaçakçılık Operasyonunda 8 Bin 540 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

İzmir'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 8 bin 540 litre etil alkol ve piyasa değeri 2 milyon 750 bin TL olan alkol yapımında kullanılan ürünler ele geçirildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri; Bornova ilçesinde faaliyet gösteren ve sahte alkollü içki üretiminde kullanılmak üzere etil alkol ve aroma kitleri olduğu tespit edilen bir işletmeye operasyon düzenlendi. Adrese düzenlenen baskında; bin 708 adet 5 litrelik bidon içerisinde toplam 8 bin 540 litre etil alkol, alkollü içki üretiminde kullanılan ve piyasa değeri 2 milyon 750 bin TL olan çok miktarda malt aroması, anason yağı, ve aroma verici setler ele geçirildi.

Öte yandan, olayla ilgili 2 şüphelinin yakalandığı ve haklarında adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi. - İZMİR