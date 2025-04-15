Uluslararası suç örgütlerine operasyon! 13 milyar TL mal varlığına el konuldu

Suç örgütlerine tarihi operasyon! El konulan tutar dudak uçuklatıyor
Özgür Özel, Erdoğan'a 75 bin TL tazminat ödeyecek

Bu konuşma Özgür Özel'e epey pahalıya patladı
Türkiye'nin konuştuğu yasak aşk skandalı sonrası RTÜK'ten inceleme kararı

Türkiye'nin konuştuğu yasak aşk skandalına RTÜK el attı
Cumhurbaşkanlığı seçimini bilen şirketten yeni anket! 38 vekili olan parti baraj altında

Son ankette dikkat çeken sonuçlar! 38 vekili olan parti baraj altında

İzmir'de Kaçakçılık Operasyonunda 6,5 Milyon TL Değerinde Ürün Ele Geçirildi

İzmir'de Kaçakçılık Operasyonunda 6,5 Milyon TL Değerinde Ürün Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında toplam piyasa değeri 6 milyon 500 bin TL olan kaçak ürünler ele geçirildi, 26 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, piyasa değeri yaklaşık 6 milyon 500 bin TL olan kaçak ürün ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 26 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 6-13 Nisan tarihleri arasında Balçova, Buca, Gaziemir, Karabağlar, Karşıyaka, Konak ve Torbalı ilçelerinde çeşitli adreslere 20 operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 6 milyon 500 bin TL olan; 127 bin adet doldurulmuş makaron, 15 bin 650 paket gümrük kaçağı sigara, 151 şişe çeşitli içki, 125 adet kaçak cep telefonu ve 130 elektronik eşya ele geçirildi. Ayrıca Helenistik, Roma, Bizans ve İslam dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 622 adet sikke ile 66 tarihi eser bulundu. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 26 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.