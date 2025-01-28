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İzmir'de Kaçakçılığa Geçit Yok: 36 Gözaltı, 2 Tutuklama

İzmir'de Kaçakçılığa Geçit Yok: 36 Gözaltı, 2 Tutuklama
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İzmir'de düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 36 şahıs hakkında adli işlem yapıldı, 2 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda piyasa değeri 17 milyon TL olan kaçak ürünler ele geçirildi.

İzmir'de son bir haftada düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 36 şahıs hakkında adli işlem yapıldı, 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, 17-24 Ocak tarihlerinde sahte etil alkol, sahte içki üretimi ve kaçak tütün mamulleri ticaretinin önlenmesi, kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik 29 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Balçova, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Karabağlar, Karşıyaka ve Konak ilçelerinde 2 ikamet, 15 iş yeri, 8 araç, 2 depo ve 2 kargo gönderisinde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 17 milyon TL değerinde 1 milyon 329 bin 340 adet içi doldurulmuş makaron, 572 bin 600 adet boş makaron, 2 bin 355 adet gümrük kaçağı puro, 2 ton kıyılmış tütün, 2 ton taklit etiketli etil alkol, 690 paket gümrük kaçağı sigara, 45 bin 259 adet gümrük kaçağı muhtelif emtia ürünü, bin 506 adet gümrük kaçağı elektronik emtia ürünü, 43 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 666 adet cinsel içerikli ürün, 50 adet elektronik sigara cihazı, 11 adet sikke ele geçirildi. Operasyonlarda 36 şahıs hakkında adli işlem yapıldı, 2 şüpheli şahıs tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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