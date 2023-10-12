İzmir'de Kaçak Ürün Operasyonu: 25 Kişi Gözaltına Alındı

İzmir genelinde yapılan operasyonlarda kaçak ürün satışı yapan 25 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda cinsel içerikli ürünlerden içkiye, sigaradan çeşitli tütün mamullerine kadar pek çok kaçak ürüne el konuldu.

İZMİR genelinde kaçak ürün satışı yapan kişilere yönelik polisin düzenlediği operasyonlarda 25 kişi gözaltına alındı. Cinsel içerikli ürünlerden içkiye, sigaradan çeşitli tütün mamullerine kadar pek çok kaçak ürüne el koyuldu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis ekipleri, yasa dışı tıbbi ürün başta kaçak ürünleri satan kişilere yönelik çalışma yaptı. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) büro amirliklerinin de katılımıyla il genelinde, önceden belirlenen 50 ev, işyeri ve depoya yönelik, önceki gün eş zamanlı operasyon düzenlendi. 15 ekip ve 50 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda 49 bin 586 adet vücut geliştirme ve performans artırıcı hap, 1832 performans artırıcı macun, 828 cinsel içerikli ürün, 115 bin 800 adet boş makaron, 10 bin 100 adet doldurulmuş makaron, 385 kilo kıyılmış tütün, 50 elektronik sigara ve likidi, 15 sigara dolum makinesi ve kompresörü, 12 paket pipo tütünü, 20 litre taklit etiketli etil alkol, 10 litre alkollü içki, 3 içki aroması ele geçirildi. 25 şüpheli gözaltına alındı.