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İzmir'de Kaçak Tütün Operasyonu: Yüklü Miktarda Malzeme Ele Geçirildi

İzmir'de Kaçak Tütün Operasyonu: Yüklü Miktarda Malzeme Ele Geçirildi
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir evde yapılan operasyonda yüklü miktarda kaçak tütün, makaron ve sigara imalatında kullanılan malzemeler bulundu. Şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir eve gerçekleştirilen operasyonda yüklü miktarda kaçak tütün, makaron ve sigara imalatında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi'nde İ.E.K. (33) adlı bir kişinin evinde kaçak sigara imalatı ve ticareti yaptığını belirledi. Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekiplerce adrese operasyon gerçekleştirildi. Adreste yapılan aramada, yüklü miktarda kıyılmış tütün, makaron ve sigara imalatında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Operasyon kapsamında şüpheli İ.E.K. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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