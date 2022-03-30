İzmir'de kaçak tütün operasyonu

SELÇUK, İZMİR (İHA) - İzmir'in Selçuk ilçesinde kaçak olarak yurda sokulduğu ve satıldığı belirlenen tütün, makaron ve nargile tütünleri ele geçirilirken, 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Selçuk ilçesinde bir iş yerinde kaçak olarak yurda sokulduğu ve satıldığı belirlenen tütün, makaron ve nargile tütünleri bulundurulduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adreste yapılan aramalarda, 27 bin 655 dal dolu makaron, 6 bin 600 dal boş makaron, 35 bin 750 gram kıyılmış tütün ve 23 bin 700 gram nargile tütünü ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi. - İZMİR

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