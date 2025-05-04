İzmir'de Kaçak Silah Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

İzmir'de Kaçak Silah Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı
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İzmir'de yapılan operasyonlarda 7 ruhsatsız tabanca, 3 pompalı tüfek ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

İzmir'de düzenlenen operasyonlarda çok sayıda kaçak silah ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, Bornova ilçesinde bulunan 2 ikamet ve 2 iş yeri uzun süreli teknik ve fiziki takibe alındı. Silah ticareti yapıldığı tespit edilen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 7 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet pompalı tüfek ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan V.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli V.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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