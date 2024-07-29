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İzmir'de Kaçak Sigara ve Nargile Operasyonu: 1.5 Milyon TL Değerinde Ürün Ele Geçirildi

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İzmir'de, kaçak sigara ve nargile tütünü gibi muhtelif kaçak ürünlerin satıldığı 176 iş yerine polis ekiplerince eşzamanlı operasyon düzenlendi. Olayda piyasa değeri 1.5 milyon TL olan ürünler ele geçirilirken, 61 iş yeri ve 46 şahıs hakkında adli ve idari işlem gerçekleştirildi.

İzmir'de, kaçak sigara ve nargile tütünü gibi muhtelif kaçak ürünlerin satıldığı 176 iş yerine polis ekiplerince eşzamanlı operasyon düzenlendi. Olayda piyasa değeri 1.5 milyon TL olan ürünler ele geçirilirken, 61 iş yeri ve 46 şahıs hakkında adli ve idari işlem gerçekleştirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlükleri ekiplerince; kent genelinde kaçak ürün satışı yapan tekel bayii, tütüncü, büfe gibi 176 iş yerine yönelik eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, piyasa değeri 1.5 milyon TL olan; 158 bin 304 adet doldurulmuş makaron, 100 bin 928 adet makaron, 544 adet elektronik sigara cihazı, 482 paket gümrük kaçağı sigara, 370 adet gümrük kaçağı puro, 383 kg kıyılmış tütün, 100 adet gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün, 12 şişe gümrük kaçağı içki, 9 adet cep telefonu, 123 adet elektronik sigara likiti, 54 adet gümrük kaçağı parfüm, 29 adet cep telefonu aksesuarı ve 2 adet sigara dolum makinesi ele geçirildi.

Olayda toplam 61 iş yeri ve 46 şahıs hakkında adli ve idari işlem gerçekleştirildiği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon İzmir Güvenlik Suç Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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