Haberler

İzmir'de yasa dışı su ürünleri avcılarına ağır darbe: 7 ton kaçak midye ele geçirildi

İzmir'de yasa dışı su ürünleri avcılarına ağır darbe: 7 ton kaçak midye ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde düzenlediği eş zamanlı denetimlerde, yasa dışı avlanmış 7 ton su ürünü ele geçirildi, canlı midyeler denize iade edildi ve şüphelilere 620 bin TL ceza kesildi.

İzmir'de, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde gerçekleştirilen eş zamanlı denetimlerde yasa dışı yollarla avlanmış 7 ton su ürünü ele geçirilirken, şüphelilere 620 bin TL idari para cezası kesildi.

Ülke çapında yürütülen denetim programları kapsamında İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı su ürünleri kontrol ekipleri, kaçak avcılığın önüne geçmek amacıyla il genelinde birçok noktada eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Gerçekleştirilen denetimlerde, yasa dışı yollarla elde edildiği tespit edilen başta midye olmak üzere toplam 7 ton su ürününe ve 350 adet pintere el konuldu.

Canlı midyeler denize iade edildi

Denetimler sırasında canlı olarak ele geçirilen binlerce midye, ekipler tarafından vakit kaybedilmeden tekrar doğal yaşam alanlarına bırakıldı. Yasa dışı avcılık faaliyeti yürüten şahıslar hakkında ise toplam 620 bin Türk Lirası idari para cezası uygulandığı bildirildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nden ayrılıyor: Geri gelmek üzere çıkıyorum

Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nden ayrılıyor: Çok üzgünüm
CHP Genel Merkezi'nde arbede! Onlarca polis içeri girdi

CHP Genel Merkezi'nde arbede! Onlarca polis içeri girdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Önder Özen, Kurban Kurbanov iddialarına noktayı koydu

Ünlü teknik adamı reddettiler
Trafikte tartışma ölüm getirdi: Kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti

Trafikte tartışma ölüm getirdi: Kalp krizi geçiren sürücü öldü
Özel'den Kılıçdaroğlu'na gönderme: Herkes kendisine yakışanı yapıyor

Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'nu küplere bindirecek gönderme
Real Madrid ve Barcelona'ya kafa tutuyorlardı! Küme düştüler

İki yıl önce Real Madrid'le Barça'ya kafa tutuyorlardı: Küme düştüler
Özgür Özel, yürüyüşü sırasında trafikte gördüğü gelin ve damadın yanına gitti

Meclis'e yürüyen Özel, trafikte görünce hemen yanlarına gitti
13,5 milyarlık yolsuzluğu ortaya çıkardı, 111 yıl hapis cezası aldı

13,5 milyarlık yolsuzluğu ortaya çıkardı, 111 yıl hapis cezası aldı
CHP'den Mansur Yavaş iddiasına yalanlama: Böyle bir diyalog yaşanmadı

Mansur Yavaş iddiası gündem yarattı! Beklenen açıklama geldi