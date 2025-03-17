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İzmir'de Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu: 65 Yaşındaki İki Şüpheli Gözaltında

İzmir'de Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu: 65 Yaşındaki İki Şüpheli Gözaltında
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İzmir'de Jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 6 kilo 140 gram kubar esrar ve uyuşturucu üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi. 65 yaşındaki iki şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de Jandarmanın düzenlediği operasyonlarda yüksek miktarda uyuşturucu madde ve üretiminde kullanan malzemeler ele geçirilirken 65 yaşında oldukları öğrenilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Torbalı ilçesinde uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik yapılan operasyonlarda 6 kilo 140 gram kubar esrar, 138 kök skunk bitkisi, 100 gram kenevir tohumu, 25 adet led panel, 5 adet havalandırma motoru, 3 adet nemlendirme cihazı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 75 bin TL ele geçirildi.

Öte yandan, operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüphelinin de 65 yaşında oldukları öğrenildi. Gözaltına alınan M.Ö. ve İ.Ö. adlı şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken İ.Ö., adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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