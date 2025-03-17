İzmir'de Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu: 65 Yaşındaki İki Şüpheli Gözaltında

İzmir'de Jandarmanın düzenlediği operasyonlarda yüksek miktarda uyuşturucu madde ve üretiminde kullanan malzemeler ele geçirilirken 65 yaşında oldukları öğrenilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Torbalı ilçesinde uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik yapılan operasyonlarda 6 kilo 140 gram kubar esrar, 138 kök skunk bitkisi, 100 gram kenevir tohumu, 25 adet led panel, 5 adet havalandırma motoru, 3 adet nemlendirme cihazı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 75 bin TL ele geçirildi.

Öte yandan, operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüphelinin de 65 yaşında oldukları öğrenildi. Gözaltına alınan M.Ö. ve İ.Ö. adlı şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken İ.Ö., adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - İZMİR