İzmir'de jandarmadan terör operasyonu: 5 şüpheli yakalandı - Haberler

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İzmir'de jandarmadan terör operasyonu: 5 şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
İzmir'de jandarmadan terör operasyonu: 5 şüpheli yakalandı

İzmir'in Buca, Bornova, Çiğli, Menderes ve Torbalı ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda PKK ve FETÖ terör örgütlerine üye olmak suçundan haklarında yakalama kararı bulunan 5 şüpheli yakalandı.

İzmir'in Buca, Bornova, Çiğli, Menderes ve Torbalı ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda PKK ve FETÖ terör örgütlerine üye olmak suçundan haklarında yakalama kararı bulunan 5 şüpheli yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yapılan planlı çalışmalar sonucunda 21-27 Haziran tarihleri arasında operasyonlar gerçekleştirdi. Ekipler, PKK/KCK-YPG/PYD silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan haklarında yakalama kararı bulunan M.M. ve K.H. isimli şüphelileri Buca ve Torbalı ilçelerinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak ve örgütsel faaliyetlerini devamı çerçevesinde haklarında yakalama kararı bulunan A.S., M.S.K., ve T.U. isimli şüphelileri Buca, Bornova, Çiğli ve Menderes ilçelerinde yakaladı. Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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