İzmir'de Jandarma Ekipleri Tarafından Kubar Esrar Ele Geçirildi

İZMİR (İHA) – İzmir'in Çeşme ilçesinde jandarma ekiplerinin yol kontrolünde durdurulan araçta kubar esrar ele geçirilirken, 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Çeşme Otoban Gişelerinde icra edilen kontrolde, durdurulan bir araçtaki şahısların şüpheli davranışları dikkat çekti. Jandarma ekiplerince araçta yapılan aramada kubar esrar ele geçirildi. Araçtaki 3 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - İZMİR