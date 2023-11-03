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İzmir'de iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen iş yerinden hırsızlık olayını araştıran polis ekipleri, şüphelileri ve olayda kullanılan kamyoneti belirledi. Operasyon sonucunda E.Y. isimli şüpheli gözaltına alındı ve ikametinde yapılan aramada çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi. Zanlı tutuklandı, diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.