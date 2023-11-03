İzmir'de iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen iş yerinden hırsızlık olayını araştıran polis ekipleri, şüphelileri ve olayda kullanılan kamyoneti belirledi. Operasyon sonucunda E.Y. isimli şüpheli gözaltına alındı ve ikametinde yapılan aramada çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi. Zanlı tutuklandı, diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı.
Kemalpaşa Örnekköy Mahallesi'nde meydana gelen iş yerinden hırsızlık olayını araştıran polis ekipleri, olayda kullanılan kamyoneti ve şüphelileri belirledi.
Zanlılardan E.Y. (30) polisin operasyonuyla gözaltına alındı.
Şüphelinin ikametindeki aramada çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi.
İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı, ikametinde bulunamayan G.T'nin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.