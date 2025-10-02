İzmir'de İş Kazası: 1 İşçi Hayatını Kaybetti

Haberler

Aliağa'da gemi söküm bölgesinde gerçekleşen iş kazasında 45 yaşındaki Halil İbrahim Uz, 5 metreden düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde Gemi Söküm Bölgesi'nde bu sabah meydana gelen iş kazasında 1 işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, taşeron firmada çalışan 45 yaşındaki Halil İbrahim Uz, söküm için bölgede bulunan bir geminin kaptan köşkünde bulunan keresteleri sökmek üzere gemiye çıktı. Köşke tırmandığı sırada dengesini kaybeden Uz, yaklaşık 5 metre yükseklikten sırt üstü düşerek ağır yaralandı. Talihsiz işçi, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve 2 çocuk sahibi olduğu öğrenilen Uz'un ölümü, çalışma arkadaşlarını yasa boğdu.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Uz'un cansız bedeni otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
