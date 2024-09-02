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İzmir'de intikam cinayeti: Zanlı yakalandı

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İzmir'in Bayraklı ilçesinde gerçekleşen intikam cinayetinin zanlısı yakalandı. Olayda bir kişi hayatını kaybetti.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde güvenlik kameralarına da yansıyan intikam cinayetinin zanlısı 20 yaşındaki D.K., olayın ardından suç aleti tabanca ile birlikte yakalandı.

Olay, geçtiğimiz cumartesi gecesi Cengizhan Mahallesi 1620/20 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.K. (20) adlı bir kişi motosiklet ile sokağa gelerek husumetlisi olduğu Muhammed Umut Demirbuğa (21) ve kardeşi Ö.D.'ye tabancayla ateş açtı. Açılan ateş sonucu Ö.D. bacağından vurulurken, Muhammed Umut Demirbuğa kaçarak bir markete sığındı. Demirbuğa'yı markete kadar motosikletle kovalayan D.K., daha sonra tabancayla markete ateş açtı ve motosikletiyle olay yerinden kaçtı. Açılan ateş sonucu Muhammed Umut Demirbuğa kafasından, market sahibi E.K. ise bacağından yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede ağır yaralanan Muhammed Umut Demirbuğa ile hafif yaralanan kardeşi Ö.D. ve market sahibi E.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Muhammed Umut Demirbuğa hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cinayet anı kamerada

Cinayet, olayın gerçekleştiği marketin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüde, marketin önüne doğru koşarak gelen Muhammed Umut Demirbuğa'nın arkasından motosikletle gelen ve başında kask olan D.K. tarafından kovalandığı, markete girmek isterken tabancayla vurulduğu, daha sonra markette yere düştüğü esnada motosikletten inen saldırganın bir el daha ateş ettiği anlar yer aldı.

1 hafta önce bıçaklanmış

Öte yandan, yapılan çalışmalarda, cinayete kurban giden Muhammed Umut Demirbuğa'nın bir hafta önce D.K.'yi omzundan bıçakladığı, aralarında bu yüzden husumet bulunduğu öne sürüldü. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen şüpheli D.K.'nin olayda kullandığı motosiklet ise olayın meydana geldiği adresin yakınlarında terk edilmiş vaziyette bulundu.

Zanlı yakalandı

Cinayet zanlsı D.K., suç aleti tabancayla birlikte kısa süre içerisinde yakalandı. D.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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