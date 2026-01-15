Haberler

İzmir'de insan tacirlerine yönelik operasyonda 4 tutuklama

İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda insan ticareti mağduru 14 yabancı kadın kurtarıldı. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı, 4'ü tutuklandı ve suçtan elde edilen yüksek miktarda nakit paraya el konuldu.

İzmir'de polis ekiplerince 12 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda insan ticareti mağduru 14 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı. Gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, suçtan elde edildiği değerlendirilen yüksek miktarda nakit paraya el konuldu.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen 3 aylık teknik takip sonucunda belirlenen 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. İnsan ticareti faaliyetlerini deşifre etmeye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen baskınlarda, 14 yabancı uyruklu mağdur kadın yakalandı. Mağdur kadınlar, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Adreslerde yapılan aramalarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen 1 milyon 34 bin 55 TL, bin 409 dolar ve 450 euro ele geçirilerek el konuldu.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde

