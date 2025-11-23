İzmir'de İnşaatta Düşme Sonucu İşçi Hayatını Kaybetti

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir inşaatta meydana gelen iş kazasında 49 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.

Olay, dün Ayrancılar İnönü Mahallesi 147 Sokak'ta bulunan bir inşaat alanında meydana geldi. İnşaatta çalışan Enver Takım (49), iddiaya göre dengesini kaybederek yüksekten düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Takım'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Talihsiz adamın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR