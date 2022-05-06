İzmir'de ilk yangın söndürme helikopteri göreve hazır

MANİSA (İHA) - İzmir ve Manisa'da çıkabilecek orman yangınlarına müdahale edecek olan yangın ilk söndürme helikopteri, 5 mürettebatıyla göreve başladı.

Havaların ısınmasıyla birlikte orman yangınları açısından birinci derece hassas bölgede bulunan İzmir ve Manisa'da orman yangını riski de arttı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde, orman yangınlarıyla mücadelede hava gücünü oluşturan helikopterlerin ilki İzmir'e gelerek göreve başladı. İzmir'in Kemalpaşa ilçesine konuşlanan yangın söndürme helikopterin mürettebatı 2 pilot, 1 gözlemci pilot, 1 teknisyen ve Orman Genel Müdürlüğü adına görev yapacak 1 personel olmak üzere toplam 5 kişiden oluşuyor.

Göreve başlayan ilk helikopterin yanında, 16 Mayıs'ta Seferihisar, 16 Haziran'da Gümüldür, Bergama ve Akhisar'da göreve başlayacak yangın helikopterlerine ek olarak 2 Haziran'da ise 2 yangın söndürme uçağı da Selçuk Havaalanında konuşlanarak göreve başlayacak. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa