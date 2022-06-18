Son dakika gündem: İzmir'de ikinci orman yangını: İHA tespit etti, müdahale başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika gündem: İzmir'de ikinci orman yangını: İHA tespit etti, müdahale başladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika gündem: İzmir'de ikinci orman yangını: İHA tespit etti, müdahale başladı

Gelen son dakika haberine göre İzmir'in Foça ilçesinde çıkan ve kontrol altına alınan orman yangınının ardından, bir yangında Karaburun ilçesinde çıktı.

İzmir'in Foça ilçesinde çıkan ve kontrol altına alınan orman yangınının ardından, bir yangında Karaburun ilçesinde çıktı. İnsansız Hava Aracı (İHA)'nın da tespit ettiği yangına müdahale başladı.

İzmir'in Foça ilçesinde başlayan orman yangını, havadan ve karadan yapılan yoğun müdahalelerle kontrol altına alınmıştı.

Bu yangının ardından bir yangın ihbarı da Karaburun ilçesi Bozköy civarından alındı. Orman yangını, bölgede devriye görevi yürüten İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından da tespit edildi. Bölgedeki İHA, yangına ait görüntüyü yangın yönetim noktasına aktardı. Bölge tespitinin ardından İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, hemen bölgeye sevk edildi. 2 helikopter, yangın uçakları ile yangına müdahalenin başladığı bildirildi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title