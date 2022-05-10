İzmir'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

KARABAĞLAR, İZMİR (İHA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralanırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olaya karıştığı belirlenen 2 şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 02.00 sıralarında Karabağlar ilçesine bağlı Doğanay Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde bulunun unlu mamullerinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle A.E.G. ve A.G. yanlarında getirdiği bıçakla Berk K. ve Ali Rıza K.'yi bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliği alırken, sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahalede bulundu. Yaralılar, ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Berk K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, Ali Rıza K.'nin ise sağlık durumu iyi olduğu bildirildi.

Öte yandan, olay yerinden kaçan şüpheliler A.E.G ve A.G. polis ekiplerince kısa süre içinde ve suç aletleri ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa