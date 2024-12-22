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İzmir'de Huzurlu Konak Uygulaması: 90 Ekip, 420 Personel

İzmir'de Huzurlu Konak Uygulaması: 90 Ekip, 420 Personel
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Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü, 18-21 Aralık tarihlerinde 60 noktada 'Huzurlu Konak Uygulaması' gerçekleştirdi. Uygulamayla 8 bin 56 kişinin sorgusu yapıldı, 75 kişinin adli aranması tespit edildi, ruhsatsız silahlar ele geçirildi ve trafik cezaları kesildi.

İzmir'de, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçede belirlenen 60 noktada 90 ekip ve 420 personelle 'Huzurlu Konak Uygulaması' gerçekleştirdi.

Edinilen bilgiye göre, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 18, 20 ve 21 Aralık tarihlerinde ilçe genelinde 60 noktada 90 ekip ve 420 personel ile 'Huzurlu Konak Uygulaması' gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında; 8 bin 56 kişinin GBT/UYAP sorgusu yapıldı, 927 araç ve 357 motosiklet sorgulandı, 574 ticari taksi incelendi, 84 umuma açık iş yeri denetlendi, 75 vatandaşın adli aranması olduğu tespit edildi, 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 7 kişiye uyuşturucu madde kullanma suçundan işlem yapıldı, 24 araç trafikten men edildi ve 30 araca ise toplamda 324 bin 892 TL trafik cezası uygulandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin suç ve suçluyla mücadelesinin aralıksız süreceği ve 'Huzurlu Konak Uygulaması'nın da her hafta düzenli şekilde devam edeceği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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