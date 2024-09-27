Üye Girişi
Haberler

İzmir'de Husumetliye Kurban Giden Adam Vurularak Öldürüldü

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bornova ilçesinde, husumetlisi tarafından takip edilen Hüseyin Esmer, kıraathanede vurularak hayatını kaybetti. Şüpheli, polis merkezine giderek teslim oldu.

Kendisini takip eden husumetlisi tarafından vurularak öldürüldü

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde bir adam, kendisini takip eden ve daha önce husumetli olduğu öğrenilen kişi tarafından vurularak öldürüldü. Cinayet şüphelisi ise olayın ardından polis merkezine giderek teslim oldu.

Olay, bugün saat 09.10 sıralarında ilçeye bağlı Ergene Mahallesi 540 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çay içmek için kıraathaneye gelen Hüseyin Esmer (40), husumetlisi olduğu F.O.'nun kendisini takip ettiğini fark etti ve hemen kıraathanenin içine doğru kaçtı. F.O. ise Esmer'e tabanca ile 4 el ateş açtı. Vücuduna isabet eden mermiler sonucu ağır yaralanan adam, kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede ağır yaralandığı belirlenen Hüseyin Esmer, ambulansla çevredeki bir hastaneye kaldırıldı. Talihsiz adam burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polise teslim oldu

Olayın ardından cinayet şüphelisi F.O. ise polis merkezine giderek teslim oldu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Hüseyin Esmer'in cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İzmir'de Husumetliye Kurban Giden Adam Vurularak Öldürüldü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET PAMUK - 3.Sayfa

Yerel Haberler Politika Güvenlik 3-sayfa Cinayet Bornova Kurban İzmir Suç

Adana'da 96 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidine rekor ceza

96 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidine rekor ceza

 Dibimize kadar geldiler! İsrail, Lübnan'dan sonra bir ülkeyi daha vurdu: 5 asker öldü

İsrail, Lübnan'dan sonra bir ülkeyi daha vurdu: 5 asker öldü

 Uzun namlulu silahlarla sokağa inip tehditler savuran şüpheliler yakalandı

O magandalar için gereken yapıldı
Türkiye haritası değişebilir! İşte il olması gündemde olan 24 ilçe

Türkiye haritası değişebilir! İşte il olması gündemde olan 24 ilçe
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şamil Ekinci kimdir? Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun adı Şamil Ekinci oldu! YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2024: Yurtiçi kargo saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Yurtiçi kargo dağıtım saatleri! Türkiye'de il olması beklenen ilçeler hangileri? Aras Kargo Çalışma Saatleri 2024! Aras Kargo hangi saatler arasında açık, kaçta kapanıyor? Aras kargo dağıtım saatleri! Aslı Sümen kimdir? Aslı Sümen evlendi mi? Wolverhampton- Liverpool maçı ne zaman? (İngiltere Premier Lig) Wolverhampton- Liverpool maçı saat kaçta, şifresiz mi? MNG KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2024: MNG kargolar kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? MNG kargo dağıtım saatleri! Newcastle Utd.- Manchester City maçı ne zaman? (İngiltere Premier Lig) Newcastle Utd.- Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda? Greuther Fürth- Fortuna Düsseldorf maçı ne zaman? Greuther Fürth- Fortuna Düsseldorf maçı saat kaçta, şifresiz mi? Lana Del Rey evlendi mi? Lana Del Rey kiminle evlendi? KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI SORGULAMA: 2024 KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanır? KPSS sorgulama ekranı!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });