İzmir'de Husumetliye Kurban Giden Adam Vurularak Öldürüldü

Kendisini takip eden husumetlisi tarafından vurularak öldürüldü

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde bir adam, kendisini takip eden ve daha önce husumetli olduğu öğrenilen kişi tarafından vurularak öldürüldü. Cinayet şüphelisi ise olayın ardından polis merkezine giderek teslim oldu.

Olay, bugün saat 09.10 sıralarında ilçeye bağlı Ergene Mahallesi 540 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çay içmek için kıraathaneye gelen Hüseyin Esmer (40), husumetlisi olduğu F.O.'nun kendisini takip ettiğini fark etti ve hemen kıraathanenin içine doğru kaçtı. F.O. ise Esmer'e tabanca ile 4 el ateş açtı. Vücuduna isabet eden mermiler sonucu ağır yaralanan adam, kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede ağır yaralandığı belirlenen Hüseyin Esmer, ambulansla çevredeki bir hastaneye kaldırıldı. Talihsiz adam burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polise teslim oldu

Olayın ardından cinayet şüphelisi F.O. ise polis merkezine giderek teslim oldu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Hüseyin Esmer'in cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.