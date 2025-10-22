Haberler

İzmir'de Husumetli Gruplar Arasında Silahlı Kavga: 3 Yaralı, 1 Şüpheli Yakalandı

İzmir'de Husumetli Gruplar Arasında Silahlı Kavga: 3 Yaralı, 1 Şüpheli Yakalandı
Güncelleme:
İzmir'in Bayraklı ilçesinde husumetli gruplar arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili azmettirici olduğu belirlenen bir şüpheli yakalanırken, saldırıyı gerçekleştiren kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan ve 3 kişinin yaralandığı olayla ilgili, yaralıların ifadeleri doğrultusunda azmettirici olduğu belirlenen 1 şüpheli yakalanırken, olayı gerçekleştiren kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Olay, Refik Şevket İnce Mahallesi 2166/4 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, husumetli iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Açılan ateş sonucu C.C.A., A.A. ve B.K. isimli üç kişi yaralandı. Yaralılar kendi imkanlarıyla Bayraklı Şehir Hastanesi'ne giderken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde inceleme yaptıktan sonra yaralıların hastanede tedavi altına alındığını belirledi.

Azmettirici yakalandı

Yaralılarla yapılan görüşmede, saldırıyı gerçekleştiren kişinin B.K., azmettiricinin ise M.G. olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin çalışması sonucu M.G. yakalanarak Bayraklı Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi. Olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen B.K.'nin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
