İzmir'de Husumetli Gruplar Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 7 Yaralı

İzmir'in Konak ilçesinde iki husumetli grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 7 kişi yaralandı. Olayla ilgili yapılan eş zamanlı operasyonlarda, 18 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklandı.

Olay, 19 Eylül 2025 akşamı Konak ilçesi Güzelyalı Parkı içerisinde bulunan paten pistinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede 24 yaşındaki E.Ö. göğüs ve diz bölgesinden silahla vurularak ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan E.Ö., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kavgada toplam 7 kişi de çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olayın ardından harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün desteğiyle Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Suç Analiz Büro Amirliği koordinesinde kapsamlı bir çalışma başlattı. Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Spor Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle İzmir genelinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda olayla bağlantılı olduğu belirlenen 18 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda olayda kullanıldığı değerlendirilen bir tabanca da ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 18 şüpheli, 23 Eylül 2025 günü adliyeye sevk edildi. Mahkemece 14 kişi tutuklanırken, M.B. (43), E.K. (23) ve M.O. (33) adli kontrol şartıyla, E.V. (51) ise serbest bırakıldı. - İZMİR