İzmir'de hırsızlık şüphelileri suçüstü yakalandı, ağabey tehditler savurdu

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir araziye hırsızlık amaçlı giren 2 şüpheli, polis tarafından suç aletleriyle birlikte yakalandı. Şüphelilerden birinin ağabeyi olan kişi ise polislere tehditler savurdu. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde tabanca ve bıçak ele geçirildi.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde bir araziye hırsızlık amaçlı giren 2 şüpheli, polis tarafından suç aletleriyle birlikte yakalandı. Olay yerine gelen ve şüphelilerden birinin ağabeyi olduğu öğrenilen kişi, "Bırakın lan kardeşimi, yoksa sizle hesaplaşırız" diye tehditler savurdu. Gözaltına alınan şüphelinin üzerinde tabanca ve bıçak ele geçirildi.

Olay, öğleden sonra Bayraklı ilçesi Ozan Abay Caddesi eski bir fabrika arazisinde meydana geldi. Araziyi koruyan güvenlik, 2 şüphelinin hırsızlık amaçlı araziye girdiğini haber vermesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri M.Y. ve M.H.'yi suç aletleri ile birlikte yakaladı. Şüphelilerin üst aramasında, bıçak, demir kesme makası, ağaç budama makası ve testere çıktı. 2 şüpheli polis aracına bindirildiği sırada, yaya olarak bölgeye gelen ve M.H.'nin ağabeyi olduğu öğrenilen H.H.'nin polis ekiplerine "Siz kimsiniz, benim kardeşimi alıyorsunuz, sizi bitiririm, sicillerinizi verin ben mahalle muhtarıyım" dediği öğrenildi. İddiaya göre, H.H. tartışma sırasında elini beline götürürken, "Bırakın lan kardeşimi yoksa sizle hesaplaşırız" demesi üzerine polis ekipleri müdahalede bulundu. H.H.'nin üzerinde yapılan aramada tabanca ve bıçak ele geçirildi. 3 şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.