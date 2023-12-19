İzmir'de Hırsızlık Suçundan Aranan Zanlı Yakalandı

Hırsızlık suçundan 30 yıl 1 ay 8 gün hapis cezası ile aranan zanlı, İzmir'de 'Yunuslar' olarak bilinen motosikletli polis timleri tarafından ruhsatsız tabanca ile yakalandı. Zanlı, adli mercilere teslim edildi.

Hırsızlık suçundan 30 yıl 1 ay 8 gün hapis cezası ile aranan zanlı, İzmir'de 'Yunuslar' olarak bilinen motosikletli polis timleri tarafından ruhsatsız tabanca ile yakalandı. Zanlı, adli mercilere teslim edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı 'Yunuslar' olarak bilinen Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, 18 Aralık günü uygulamalarını sürdürdü. Uygulama esnasında Ç.G. adlı bir kişinin tavırlarından şüphelenen ekipler, Genel Bilgi Tarama (GBT) incelemesi gerçekleştirdi. Ç.G.'nin hırsızlık suçundan 30 yıl 1 ay 8 gün hapis cezasıyla arandığını belirleyen ekiplerin yaptığı aramada, şahsın üzerinden bir adet ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

Emniyete götürülen Ç.G., daha sonra adli mercilere teslim edildi. - İZMİR