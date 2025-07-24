İzmir'de Hırsızlık Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı

İzmir'de Hırsızlık Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı
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İzmir'de hırsızlık suçundan 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.İ.İ., polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'de hırsızlık suçundan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlü, polis ekiplerince yakalanıp cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik uygulama gerçekleştirildi. Çalışmalar neticesinde hırsızlık suçundan 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.İ.İ, polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri ardından adli mercilere sevk edilen S.İ.İ., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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