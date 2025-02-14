İzmir'de Hırsızlık Operasyonları: 30 Tutuklama

İzmir'de polis ekipleri tarafından hırsızlık olaylarına yönelik 42 günde gerçekleşen çok sayıda operasyonda gözaltına alınan 65 şüpheliden 30'u tutuklandı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik ile Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, 1 Ocak-12 Şubat tarihleri arasında il genelinde sıkı çalışma yürüttü. İlde gerçekleşen ev, iş yerinden, otomobilden hırsızlık, oto hırsızlığı, kapkaç gibi olaylara karışan 65 şüpheli belirlendi ve gerçekleşen operasyonlar kapsamında gözaltına alındı.

Operasyonlarda gözaltına alınanlar arasında, 1'i 48 yıl 9 ay olmak üzere hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlünün de bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 30'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR