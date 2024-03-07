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İzmir'de hırsızlık amacıyla girdiği evde kayınvalidesini bıçaklayarak öldüren kadın tutuklandı

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İzmir'in Seferihisar ilçesinde bir kadın, eski kayınvalidesinin evine hırsızlık amacıyla girdiği iddiasıyla yakalandıktan sonra kayınvalidesini bıçaklayarak öldürdü. Şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde 74 yaşındaki kadını evinin içerisinde bıçaklayarak öldüren kişi dini nikahlı eski gelin çıktı. Kayınvalidesinin evine hırsızlık amacıyla girdiği iddia edilen yabancı uyruklu gelinin, yakalanınca kayınvalidesini bıçakla öldürdüğü öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz salı günü saat 17.15 sıralarında Seferihisar ilçesi Payamlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Zadet Derin'in (74) evin içerisinde yerde hareketsiz şekilde yattığı ihbarı üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık ekipleri, Derin'i evinin salonunda karın kısmından 2 kez bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Olay yerinde ve civarında yapılan incelemelerde, ayrıca alınan ifadeler sonucunda olayın şüphelisinin yabancı uyruklu 40 yaşındaki E.M. isimli kadın olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan E.M. karakoldaki ifadesinin ardından dün, sevk edildiği mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eski kayınvalidesinin evine hırsızlık için girmiş

Öte yandan olayın yaşandığı saatlerde Suriye uyruklu E.M.'nin, eski kayınvalidesi olduğu öğrenilen Zadet Derin'in evine hırsızlık amacıyla girdiği, yakalanınca da ikili arasında çıkan arbede esnasında E.M.'nin yanındaki bıçakla yaşlı kadını bıçakladığı ve daha sonra da Ulamış Mahallesi'ndeki evine kaçtığı ortaya çıktı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Seferihisar İzmir Mahkeme Tutuklama Hırsızlık Cinayet Soruşturma 3.Sayfa Güncel Haberler

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