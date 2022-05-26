İzmir'de helikopter ve özel harekat destekli operasyonda 26 şüpheli yakalandı - Haberler

İzmir'in merkez ilçelerinde haklarında çeşitli suçlarda yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik helikopter ve özel harekat destekli operasyon gerçekleştirildi. Aksiyon filmi sahnelerini aratmayan operasyonda 26 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şahısları yakalamaya yönelik merkez ilçelerinde operasyon düzenledi. Havadan polis helikopterinin destek verdiği ve 58 ekip ile 144 personelin katıldığı eş zamanlı operasyona özel harekat polisleri de destek verdi.

26 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Aranan 60 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, Kasten Öldürme, Hırsızlık, Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak, Çocuğa Karşı Cinsel Taciz, Cinsel Saldırı, Yaralama, Fuhuşa Teşvik Etmek, Dolandırıcılık, Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Ele Geçirmek, Silahla Tehdit, Hakaret ve 6136 SKM suçlarından aranan toplam 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

(Ali İhsan Çiftçi /İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa